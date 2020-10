Se billedserie Spørgsmålet om et aflastningsområde med udvalgsvarebutikker tæt på Odsherredvej deler sindene i Odsherred. Foto: Preben Moth

Uenige om byhandel

Odsherred - 20. oktober 2020 kl. 10:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun politikerne i Odsherred Byråd, som er uenige om, hvorvidt der skal etableres et såkaldt aflastningsområde ved Nykøbing - et område tæt ved Odsherredvej for større udvalgsvarebutikker, ofte kædebutikker, som ikke ønsker at placere sig i bymidten.

To arbejdsgrupper, som er nedsat til at rådgive politikeren i forbindelse med udarbejdelsen af en planstrategi for erhverv, turisme og bymidter, ser også forskelligt på sagen.

Den ene arbejdsgruppe, vedrørende erhverv, ønsker, at kommunen skal undersøge muligheden og potentialet i et aflastningsområde ved Vesterlyngvej. Man ønsker at vide, hvad et sådant aflastningsområde vil betyde for Nykøbings bymidte, og man vil have undersøgt, om også et begrænset udvalg af butikker i området vil begrænse den negative påvirkning af bymidten. »Der er et konkret ønske om at udvikle området til aflastningsområde, dels for at give bedre muligheder for eksisterende butikker og dels for at give mulighed for store udvalgsbutikker«, hedder det i den afsluttende rapport fra arbejdsgrupperne, som alle er sammensat af erhvervsdrivende, foreninger og borgere.

Arbejdsgruppen vedrørende bymidter når frem til en anden anbefaling. Man indstiller nemlig, at udlæg til dagligvarer og udvalgsvarer sker i bymidten i Nykøbing.

Som tidligere omtalt i Nordvestnyt er Venstre og Socialdemokratiet uenige om, hvorvidt der skal placeres et aflastningsområde lidt uden for Nykøbing. Borgmester Thomas Adel­skov (S) har indkaldt partiernes gruppeformænd til et møde om sagen. Målet er, at man i enighed kan formulere kommunens syn på sagen, så investorer ikke skal vente på, hvad byrådet beslutter sig for engang i 2021, hvor kommuneplanen skal revideres.

Planstrategien er byrådets grundlag for at beslutte, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Økonomiudvalget ser i dag, tirsdag, nærmere på planstrategien og oplæggene fra arbejdsgrupperne.

Arbejdsgruppen vedrørende bymidter har en række anbefalinger til, hvordan byudviklingen kan ske i Nykøbing og i nogle af de største stationsbyer.

For Nykøbings vedkommende anbefaler man, at Odsherred Kommune »er drivende for generel udvikling af bymidten«. Der skal bygges flere boliger tættere i centrum af købstaden, og forbindelsen til Annebergparken, Glasmuseet og havnen skal styrkes.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Asnæs Centret skal sikres udvidelsesmuligheder, og at forbindelsen mellem centret og stationen skal forstærkes.

Arbejdsgruppen mener også, at der skal udarbejdes en ny helhedsplan for Vig, og at der skal tages stilling til, hvordan Vig Hovedgade udvikles.

I Højby bør der ifølge arbejdsgruppen fortsat være mulighed for forskelligt erhverv i Højby Hovedgade, som det ikke på nuværende tidspunkt er mulig at gøre bilfri.