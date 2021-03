Udvider med kvikteststeder i Vig og Nykøbing

En aftale mellem Region Sjælland, Falck og Odsherred Kommune betyder, at der i næste uge er ikke bare tre, men fem byer, hvor det er muligt at blive testet i næsen, de såkaldte kviktests.

Borgmester Thomas Adelskov (S) oplyser, at kommunen fortsat er i dialog med Falck om at dele dagene op i to, så der kunne være muligt at dele ressourcerne ud på byerne, for eksempel formiddag i Hørve og eftermiddag i Vig, og derved i realiteten have flere dage med testmuligheder i byerne.