Udvidelse af byrådssal nærmer sig

Derfor er Odsherred Kommune nu klar til at udbyde opførelsen af en 80 kvadratmeter tilbygning til byrådssalen på rådhuset i Højby.

Arbejdet bliver udbudt i uge 2, og det forventes at gå i gang i uge 7 med forventet ibrugtagning af den nye byrådssal i uge 27, der er i begyndelsen af juni måned.

Byrådet vedtog på sit møde i oktober at budgettere med to millioner kroner til projektet, og pengene finansieres af kommunens kassebeholdning.

Formålet med at udvide byrådssalen er at imødekomme et stigende behov for større mødefaciliteter til brug for dels byrådsmøder, interne kurser og dels møder, hvor der er behov for plads til tilhørere.