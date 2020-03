Foto: Per Christensen

Borgmester Thomas Adelskov er klar til at ændre på måden, der holdes udvalgsmøder på i Odsherred Kommune.

Udvalgsmøder kan holdes via skype

Der er planlagt byrådsmøde den 31.marts i Odsherred Kommune, og indtil videre bliver mødet afholdt, men borgmester Thomas Adelskov (S) slår fast, at meget kan nå at ændre sig, og hvad angår udvalgsmøder, så er der forberedelser i gang til ændringer.

»Der kommer nye vejledninger og restriktioner hver dag, men pt. er meldingen, at vi fastholder byrådsmødet. Vi overvejer og forbereder os dog på, at udvalgsmøderne kan afvikles over skype eller tilsvarende,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.