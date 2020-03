- Det er svært at vejre en stemning, og man kan ikke aflæse hinandens ansigtsudtryk og tonefald. Men det er også spændende og sjovt at prøve noget nyt, siger Gitte Hededam. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Udvalgsmøde over Skype: Svært at mærke den politiske stemning

Kultur- og folkeoplysningsudvalgets medlemmer i Odsherred skal - for at mindske risikoen for corona-smittespredning - ikke mødes fysisk til udvalgsmødet den 14. april.

- Jeg har lige været i træningslokalet for at finde ud af, hvordan det fungerer med en skype-forbindelse, og hvordan man styrer et udvalgsmøde på den måde og får det rigtige indhold frem i mødet. Heldigvis er vi stadig i god tid, så vi kan nå at øve os, siger Gitte Hededam, (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred.