Udvalgsformand hejser bekymringsflag: Budget giver ikke ro i maven

Det var et stigende antal underretninger om børn og unge med problemer, som for nogle uger siden slog bunden ud af budgettet for børne- og uddaelsesområdet i Odsherred Kommune i form af et uforudset merforbrug på over 13 millioner kroner. Pengene er siden blevet tilføjet området, så regnskabet stemmer for i år. Men næste års budget får alligevel formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), til at hejse, hvad selv kalder et »bekymringsflag«.