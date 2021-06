Odsherred Kommune er som mange andre kommuner ramt af en alarmerende mangel på sundhedsplejersker. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Grotesk mangel på sundhedsplejersker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Grotesk mangel på sundhedsplejersker

Odsherred - 09. juni 2021 kl. 10:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

-Det er fuldstændig grotesk, at man har vidst i seks år, at der ville opstå det her hul med en alvorlig mangel på sundhedsplejersker. Sidste år var der åbenbart 40 sygeplejersker på landsplan, som fik afslag på en udddannelse som sundhedsplejerske, fordi der er mangel på uddannelsespladser. Det giver jo slet ingen mening, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Søren With (S).

Tirsdag aften skulle udvalget blandt andet behandle et punkt som omhandlede, hvordan man bedst muligt kan afhjælpe den store mangel på sundhedsplejersker i Odsherred Kommune. Tre sundhedsplejersker ud af en gruppe på otte er gået på pension, og det har fortsat ikke været muligt at genbesætte stillingerne. Der kommer ganske enkelt ingen ansøgere. Teamet af sundhedsplejersker har været nødt til at skære ellers lovpligtige opgaver væk, og en af de pensionerede sundhedsplejersker er blevet hentet midlertidigt tilbage.

Listen over forslag til hvordan det kan gøres atraktivt at være sundhedsplejerske i Odsherred lyder blandt andet på bedre efteruddannelse, lønforhøjelse på 14.000 om året til alle fastansatte, indførelse af systematiske screeningsværktøjer til opsporing af mistrivsel hos børn og unge med mulighed for indsats og opfølgning, at modtage en ekstra sunhedsplejeskestuderende, mulighed for indivisduelle og fleksible ansættelsesforhold og opnomering af stillinger.

- Jeg tror forslaget om opnormering af antallet af sundhedsplejerskestillinger med en stilling vil have en god signalværdi til uddannede sundhedsplejersker, som måske overvejer at søge job i Odsherred, hvis de kan se, at arbejdet med nyfødte, børn og unge har høj prioritet siger leder af sundhedsplejen i Odsherred Kommune, Hanne Lund Larsen.

Børne og uddannelsesudvalget besluttede på mødet, at der skal rettes henvendelse til Uddannelses og forskningsministeriet, hvor man understreger vigtigheden af, at der bliver gjort noget ved den alvorlige mangel på sundhedsplejersker.

- Det hjælper ikke her og nu, men så må vi se, hvad vi ellers kan gøre for at gøre det særligt lækkert for sundhedsplejersker at søge job her, så de kan få øje på det guld, der er i Odsherred, siger Søren With.

Udvalget arbejder videre med sagen på næste møde.