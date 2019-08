Social- og forebyggelsesudvalgets formand, Arne Mikkelsen, kalder det noget rod, at der er et millionunderskud på psykiatriens område.

Udvalgsformand: »Det virker rodet«

Odsherred - 07. august 2019 kl. 11:06 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Underskudshåndtering er en særlig disciplin, som formanden for social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune, Arne Mikkelsen (SF), har lært at beherske gennem årene.

Og selvom det virker som om, der er kommet et vidst styr på finanshåndteringen på det store sociale område, så stikker center for social og psykiatri negativt ud med et forventet underskud på 6,9 mio. kr.

Ifølge embedsmændene delvis fordi der er kommet syv økonomitunge borgere til med en årlig udgift på i gennemsnit 960.000 per sag, og så indrømmer de, at der er behov for, at få styrket overblikket med håndteringen af sager ved overgang fra barn til voksen. En udmelding, der undrer Arne Mikkelsen.

»Jeg vil jo påstå, at vi med nogenlunde sikkerhed kan vide, at de unge, der er 17 år og er på børneområdet, også bliver 18 år, og jeg havde en aftale med den tidligere dirketør om, at det skulle indrettes, så man talte sammen og planlagde overgangen. Derfor undrer det mig, at det nu kommer bag på os. Det virker rodet,« siger han til Nordvestnyt.

For at hente i hvert fald halvdelen af underskuddet har administrationen listet en handleplan op som politikerne skal tage stilling til i næste uge, og selvom det ikke står klart, hvad de konkret betyder, så ser udvalgsformanden flere steder, hvor serviceniveauet forringes.

»Vi kommer til at have en grundig politisk disskuion af, hvad vi stiller op med handleplanens forslag til nedskræinger. I hvert fald skal vi være helt sikre på, at vi er inden for lovens rammer, for jeg gider ikke at have sager i tilsynsrådet efterfølgende. Flere af forslagene handler om, at hente besparelser på ikke brugte midler eller at hente nogle tekniske besparelser. Men det står ikke klart, hvad det betyder i praksis, så det kommer jeg til at spørge ind til,« siger han.

De sidste godt tre mio. underskudskroner, er der lagt op til skal skubbes til 2020, men det huer ikke Arne Mikkelsen, der frygter, at de reelle finansieringsbehov først bliver tydeliggjort, efter at byrådet har vedtaget næste budget, og på èt punkt balancerer hele det sociale områdes budget på et knivsæg. Det drejer sig om medfinanciering af hospitalsindlæggelser, der ikke skal variere meget, før endnu et underskud banker på.