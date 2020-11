Se billedserie - Der er sket fejl i kommunikationen, og det bliver vi som kommune nødt til at lære noget af, så vi bliver bedre til at kommunikere i projekter med borger-inddragelse, siger Odsherreds kulturudvalgs-formand Gitte Hededam. Foto: Per Christensen

Udvalgsformand: Der er sket fejl i kommunikationen

Odsherred - 19. november 2020 kl. 09:03 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherreds kulturudvalgsformand Gitte Hededam, (S), der onsdag indkaldte til dialogmøde i sagen om kommunens pludselige krav om opstregning til en badmintonbane i det borgerdrevede renoveringsprojekt af Kongehallen, erkender, at kommunen har kommunikeret for dårligt i processen.

- Jeg indrømmer, at det ikke ser smukt ud at komme - et par dage før kunstgræsbanen er færdig - med en besked om, at der også lige skal streges op til badminton. Der er sket fejl i kommunikationen, og det bliver vi som kommune nødt til at lære noget af, så vi bliver bedre til at kommunikere i projekter med borger-inddragelse, siger udvalgsformand Gitte Hededam.

- Tennisklubben har gjort et kæmpe-arbejde, og det her er et lærings-eksempel, som jeg vil tage med videre: Vi skal have lavet en kommunikationsplan for den slags bygge-projekter, hvor foreninger og kommunens afdelinger arbejder sammen, siger Gitte Hededam.

Formanden vil dog ikke give andet end verbale indrømmelser til Nykøbing Sj. Tennisklub.

- Der bliver opstregning til badminton nu, fordi det fortsat skal være en åben hal i Lokale og Anlægsfondens ånd.

- Den skal fortsætte med at være tre-delt imellem foreningerne, institutionerne og en offentlig åbningstid.

- Og man skal fortsat kunne spille badminton i hallen, siger Gitte Hededam, der deltog i mødet sammen med ledende halinspektør Preben Nielsen.

- Og lad os så glæde os over, at vi har fået renoveret Kongehallen, som ellers var farlig at benytte og måske skulle lukkes ned, siger Gitte Hededam.

Hendes byrådskollega Thomas Nicolaisen, (R), udtrykte onsdag kritik af den kommunale administrations pludselige indblanding i Kongehals-projektet, som foreninger har arbejdet med i to år.

- Det er frustrerende, at et godt, borgerdrevet projekt på den måde omgøres af en administrativ beslutning - som de involverede frivillige slet ikke er inddraget i, sagde Thomas Nicolaisen.

- Det her er ikke sådan, vi bør mødes med vores borgere og samarbejde i kommunen. Det skal ikke bare være en ren administrativ beslutning i sidste øjeblik. Hvor er den demokratiske inddragelse, de gode processer, som Odsherred så gerne vil være kendt for, lød det fra viceborgmesteren onsdag.