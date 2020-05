Efter sommerferien kommer der en afklaring på, om Skamlebæk Radio stadig er en mulig placering for et samlet museum i Odsherred. Privatfoto.

Udvalg vil have svar om Skamlebæk Radio

- Arbejdet med at finde en placering til museet har ikke stået stille, men der har været forhindringer og udfordringer undervejs. Nu har udvalget bedt om at der kommer en afklaring på om Skamlebæk stadig er en mulighed eller ej. Administrationen har sommeren til at afklare sagen give os en udmelding og så genoptager vi sagen på mødet i august, siger formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam (S) i kølvandet på udvalgets møde forleden.

Det er tid til at få lagt en strategi for den fremtidige placering af kulturhistorisk museum i Odsherred. Er Skamlebæk Radio, som det foregående kulturudvalg fattede sympati for, stadig en mulighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her