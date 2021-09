Odsherred Kommune har indtil flere forskellige specialundervisningstilbud, men mangler rene tal for, hvor mange børn, der egentlig har har brug for specialundervsning og ikke inkludérbare i almenområdet. Foto: Marianne Nielsen

Udvalg vil have klar besked om børn

Odsherred - 16. september 2021 kl. 09:46 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Børne- og uddannelsesudvalget vil ikke længere omtale behovet for børn i specialtilbud i procenter. Nu vil de have et rent tal, at forholde sig til.

- Vi har bedt om at få et reelt tal på, hvor mange børn vi egentlig taler om. Hvor mange børn, vi har, som ikke er egnet til at blive inkluderet i normalområdet. De tal savner vi, siger udvalgsformand Søren With (S).

Ønsket om konkrete tal - og ikke omregnet i procenter - kom i forbindelse med udvalgets møde tidligere på ugen, hvor den nye struktur for specialundervisningstilbuddene i kommunen, blev drøftet.

- Vi skal jo ikke indkludere dem, vi allerede ved ikke er egnet til inklusion, men har brug for et specialskoletilbud. Og jeg tror da også, at dem i byrådet, der ikke sidder med det her, vil have glæde af nogle konkrete tal, siger Søren With videre.

Den igangværende omlægning af det specialiserede undervisning og målet om at inkludere flest muligt i de almindelige skoletilbud har fået to år ekstra til at blive implementeret.

- Vi er allerede godt på vej, men og skibet er begyndt at vende. Vi kan se, at optaget af ekskluderede børn klart er blevet bremset. Men corona har udskudt mange tiltag, uddyber udvalgsformanden.

Af den foreløbige budgetaftale for budget 2022-2025 fremgår det, at indfasningen af måltallene på undervisningsområdet har været for stejl. Derfor har Børne - og Uddannelsesudvalgets område fået tilført knapt 10 millioner kroner i 2022 og 2023, så den igangværende omlægning af indsatsen på området får den nødvendige tid.