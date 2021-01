Se billedserie Man kan maksimalt få tilskud på 85 procent af det billigste nettodriftsudgift pr. barn i et dagtilbud, hvis man vælger at hjemmepasse sit barn. Foto: Mik Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Udvalg splittet om forældre skal have tilskud til at passe egne børn

Odsherred - 12. januar 2021 kl. 21:29 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Venstres medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Hanne Pigonska ønsker at give forældre et i Odsherred mulighed for søge tilskud til at passe deres børn derhjemme. Sagen vandt dog ikke gehør blandt alle medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget, så nu skal byrådet tage stilling.

- Det er ærgerligt, at Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke vil give forældre mulighed for at være familie på deres egne præmisser et år eller to, siger Hanne Pigonska, der mener, at pengene til ordningen sagtens kan findes i udvalgets egen kasse.

- I Socialdemokratiet synes vi ikke, man skal have penge for ikke at gøre brug af vores dagtilbud. Man må gerne passe sine børn hjemme, men man skal ikke have penge for det, ligesom man heller ikke skal have penge for ikke at bruge svømmehallen, siger udvalgsformand Søren With (S), der forudser en hed debat om emnet, når hele byrådet samles 26-januar.

I udvalget fik Socialdemokratiet opbakning fra Enhedslistens Clark Pratt, der også stemte forslaget ned.

- Enhedslisten mener at der er meget frihed i forældrenes ret til og valg omkring daginstitutioner, og at fokus skulle være på at gøre institutionerne så godt, som muligt, ikke tage ressourcerne fra dem til at støtte de forældre, som vil passe børn selv, uddyber han.

Hjemmepasningsforslaget blev mere positivt modtaget hos Radikale Venstres udvalgsmedlem.

- Vi er faktisk positive overfor forslaget, og mener at der kan gavne nogle familier og give en hvis frihed. Vi betragter det som en 0-sumsløsning, da pengene skal følge barnet, siger Thomas Nicolaisen, der vil tage det med i de næste budgetforhandlinger.

Lykkes det ikke at vinde gehør i byrådet, så er Venstre også klar til at tage hjemmepasningen med til budgetforhandlingerne.

Der kan maksimalt ydes tilskud på 85 procent af den billigste nettodriftsudgift pr. barn i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Det svarer til en udgift pr. barn på mellem 56.208 og 86.280 kroner alt efter barnets alder.