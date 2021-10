Finn Jørgensen vil gerne etablere et veteranbilmuseum på Skovvej i Gelstrup. Foto: Torben Andersen

Udvalg siger igen ja til bilmuseum i Gelstrup

Odsherred - 07. oktober 2021 kl. 17:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Planklagenævnet afviste tidligere i år en lokalplan, som Odsherred Byråd havde godkendt, så ægteparret Charlotte Grønbech og Finn Jørgensen kunne et etablere et bil- og modelbilmuseum ved hjemmet i Gelstrup. En naboklage og en klage fra Danmarks Naturfredningsforening sendte nemlig lokalplanen i ovennævnte nævn, som afviste at afvige fra bestemmelserne om afstand til kystbeskyttelseszonen.

Men nu er politikerne klar til at gøre endnu et forsøg på at etablere et plangrundlag for veteranbilmuset. Et flertal i miljø-og klimaudvalget vil indlede en ny proces. Det besluttede udvalget tirsdag.

- Vi vil at arbejde videre med at få en lokalplan, der skal til, for at projektet kan godkendes. Samtidig vil vi arbejde på at ændre i kommuneplanen, siger udvalgsformand Paw Pedersen (DF), som konstaterer, at der ofte er modstand mod nye idéer.

-Men når nogle har noget på hjertet, så skal vi også gøre, hvad vi kan for at løse problemerne, siger Paw Pedersen.

Enhedslistens Clark Pratt har hele tiden været imod et bilmuseum på Skovvej. Og han stemte som den eneste imod, da sagen blev behandlet i udvalget tirsdag.

- Jeg er ikke overbevist om, at der grund til at sætte så meget administrativt arbejde i gang for noget, hvor der er gode grunde til at ikke at opføre noget. Vi vil i Enhedslisten hellere placere de kulturelle attraktioner nogle få steder i kommunen stedet for at sprede dem over det hele, siger Clark Pratt.