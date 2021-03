Se billedserie Poul Offersen, Odsherred Erhvervsforum, er ganske tilfreds efter det første møde i det nye erhvervsudvalg. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg overvåger erhvervsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg overvåger erhvervsplan

Odsherred - 05. marts 2021 kl. 18:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Den strategiske erhvervsplan, som byrådet vedtog i november 2019, altså for 16 måneder siden, er blevet slået noget tilbage af corona-krisen, og nogle indsatser er sat i bero.

Det nye koordinerende erhvervsudvalg med både politikere og erhvervsfolk fik på sit første møde forleden en snak om erhvervsplanen. Odsherred Erhvervsforum (OEF) oplever, at kommunen har været for ufokuseret i sin iværksættelse af planen. Poul Offersen, som repræsenterer detailhandlen og restaurationsbranchen i OEF, er også er medlem af det nye udvalg.

Han synes, at det er meget positivt, at Odsherred Byråd har nedsat et udvalg, hvor politikere og erhvervsfolk får talt sammen om erhvervsplanen.

- Set med vores øjne, så tager kommunen nu erhvervslivet mere alvorligt end tidligere. Det er imidlertid vigtigt for os i Odsherred Erhvervsforum, at vi får formuleret noget, som er målbart, så vi hele tiden kan følge op på indsatsen i erhvervsstrategien. Det tror jeg, at vi alle har brug for siger Poul Offersen.

Erhvervsudvalget mødes hver tredje måned.

- Hvis vi én gang i kvartalet kan få rykket på tallene, så er det ikke så dårligt, for der bliver jo også arbejdet imellem møderne, siger Poul Offersen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) er formand for erhvervsudvalget.

-Udvalget er tovholder på erhvervsstrategien. Vi vil frem til næste møde forsøge at se nærmere på, hvordan vi kan lave en bedre opfølgning på erhvervsstrategien, så vi bliver mere skarpe på at afrapportere, hvor vi er henne i forhold til planen, siger Thomas Adelskov.

Selv om corona-krisen påvirker erhvervslivet, så er der ikke nogen planer om at revidere erhvervsstrategien, som en række arbejdsgrupper tager sig af.

- Vi skulle have gennemført en markedsføringskampagne for virksomheder i Odsherred, men det blev sammen med flere andre tiltag forhindret i 2020, men måske kan noget hentes ind, så derfor skønner vi, at det ikke kan betale sig at revidere strategien, siger Thomas Adelskov.

Erhvervsstrategien 2019-22 har fokus på følgende fem overordnede indsatser:

1. Stærke virksomheder = et sundt samfund

2. Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder

3. Best-in-class kommunal erhvervsservice

4. Bedre bosætningsmuligheder

5. Forretningsudvikling der bidrager til vækst

Det første indsatsområde er blevet mere konkret, blandt andet vil man skabe sammenhæng mellem Nykøbing, havnen og Anneberg, skabe sammenhæng mellem Sommerland Sjælland og Højby samt fokusere på Havnebyen. Der er blevet gennemført en handl-lokal-kampagne.

Det andet indsatsområde skal blandt andet sikre flere voksenlærlinge. I 2019 var der 19, og i 2020 hele 61.