Stenstrup Forsamlingshus fik før sommerferien en »hjælpepakke« fra kultur- og folkeoplysnings­udvalget for at huset kunne klare sig igennem corona-tiden. Foto: Peter Andersen

Udvalg mødtes med forsamlingshusene

Aftalen mellem Odsherred Kommune og forsamlingshusene udløber i år, og det var en af anledningerne til, at politikerne fra kultur- og folkeoplysningsudvalget i går, tirsdag, mødtes med repræsentanter for kommunens forsamlingshuse.

- Det er mit indtryk, at husene er kommet godt igennem corona-krisen, og de fleste regner med at kunne hente det tabte ind i løbet af efteråret.

Teaterdirektør for Odsherred Teater, Simon Vagn Jensen, var med på mødet for at fortælle om teatrets samarbejde med forsamlingshusene i Kalundborg Kommune.