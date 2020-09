Multibanen - første etape af Rørvig Idrætspark - skal bygges på et areal imellem Rørvig Friskole, Rørvig Hallen og Odsherred Kommunes idrætsanlæg, der benyttes af Rørvig IF. Foto-montage: Tress Danmark

Udvalg hjælper multibanen i Rørvig i mål

Odsherred - 01. september 2020 kl. 18:20 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesskabspuljen i lokaldemokratiudvalget i Odsherred giver nu de sidste 27.750 kr. til en multibane i Rørvig.

Efter et stort indsamlings-knokleri manglede Rørvig IF, Rørvig Friskoles Støtteforening og Rørvig-Nakke Bylaug kun 27.750 kr. fra at nå målet på 264.750 kr., som en multibane mellem friskolen og Rørvig Hallen koster.

Den sidste bid vil lokaldemokratiudvalget i Odsherred nu med glæde levere fra Fællesskabspuljen, oplyser udvalgsformand Per Kragh (S).

- Det er imponerende, at de selv har samlet 237.000 kr. sammen. Vi ville være nogle skarn, hvis vi ikke ville hjælpe dem med de sidste penge til det her spændende projekt, siger Per Kragh.

- Det er netop den slags projekter, lokaldemokratiudvalget er sat i verden for at hjælpe.

- Det er et projekt, der er stærkt forankret i det lokale; det skaber nye fællesskaber og nye spændende muligheder. Det vil vi meget gerne bakke op, siger formanden.

- Vi er virkelig glade og taknemmelige for, at lokaldemokratiudvalget har set positivt på vores ansøgning. Det betyder, at vi nu har fuld finansiering til at gå i gang med fase 1 af Rørvig Idrætspark - multibanen, siger Lars Lundgaard Jensen, formand for Rørvig Friskoles Støtteforening.

- Det betyder, at Tress Danmark, vores hovedentreprenør, vil producere og levere alle materialerne til multibanen snarest muligt.

- Vi venter lige nu på den endelige byggetilladelse fra Odsherred Kommune - vi har fået tilladelsen til at bruge det specifikke område til at bygge multibanen, så vi forventer at det er en ren formalia-sag, siger Lars Lundgaard Jensen.

Anden etape af Rørvig Idrætspark er en streetbasketbane til 32.000 kr., og her ansøges Sparekassen Sjælland Fonden om hele beløbet.

Tredje og sidste etape er en bevægelses-bane, som endnu ikke er projekteret, og der er ikke søgt fonde endnu.

Lars Lundgaard Jensen har også søgt Seas-NVE's Donationspulje om 10.000 kr. til hygge og belysning.