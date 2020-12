Udvalg fandt 50.000 ekstra i gavesækken til fællesskaber

Men på mødet torsdag fandt Lokaldemokratiudvalget i Odsherred yderligere 52.000 kr. frem til Fællesskabspuljen, så der kunne spredes i alt 152.000 kr. blandt de ansøgere, som blev valgt ud til at modtage projekt-støtte.

- Nu er Fællesskabspuljen også helt tom for i år, siger Per Kragh (S), formand for lokaldemokratiudvalget.