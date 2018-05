Udvalg: Der vil komme ændringer i skolestrukturen

Tirsdag aften kom Odsherred et lille tættere på et svar på, hvilken struktur folkeskolerne i kommunen skal have. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet, at administrationen skal arbejde videre med modeller, der giver mulighed for at ændre på den nuværende struktur med Nordskolen og Sydskolen.