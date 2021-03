Udvalg: Behov for mere viden om tilsyn opholdssteder

Byrådet sendte i sidste måned et forslag fra Enhedslisten og SF om, at bo- og opholdssteder som Odsherred Kommune visiterer borgere til, skal have indgået overenskomst med aftaleberettiget organisation eller indgå en partnerskabsaftale med kommunen for deres ansatte tilbage i udvalg til drøftelse.

- Punktet på dagsordnen gav en god debat, og der opstod et behov for mere viden på området. Derfor vil vi invitere Socialtilsyn Øst til et møde, så vi kan få belyst arbejdsfordelingen og samarbejdet mellem instanserne, fortæller formand for børne- og uddannelsesudvalget Søren With (S) efter udvalgets møde tidligere på ugen.