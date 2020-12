Udstilling aflyst - se billeder her

De tre kunstnere har boet og arbejdet i Kunstkollektivet 8B i Unnerud - et artist in residence med værksteder til keramik og tekstilarbejder, der tilbydes unge kunstnere.

Hun undersøger tekstil-processer og -materialer og genfinder elementer fra fortiden, blandt andet forskellige former for fibre.

Under sit omhold i Kunstkollektivet 8B har hun interesseret sig for »Lommestenen« ved Stokkebjerg Skov og folkesagnet om trolden, der blev så rasende over klokkeringning fra Egebjerg Kirke, at han - fra sit tilholdssted på den anden side af Isefjorden - kastede en kæmpesten efter klokketårnet.