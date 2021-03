Se billedserie Ulla-Margrethe Hansen fra Foreningen 4534 i fuld gang med at få sending med mannequindukker er på vej ud af papkasserne på det tidligere bibliotek i Hørve. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udstiller post corona drømmene på det gamle bibliotek

Odsherred - 07. marts 2021 kl. 17:49 Af Marianne Nielsen

En sommerkjole og stråhat eller skibukser og skibriller. I Hørves tidligere bibliotek på Vallekildevej er der- sket noget i de store vinduer ud mod gaden.

Bag glasset står nu seks mannequiner

- Det skaber liv i et ellers tomt og efterladt lokale- på en af de ellers mest centrale steder i Hørve - og forhåbentlig skaber det også opmærksomhed på, hvad der er af muligheder i området og alt det der skal genstartes, når vi en dag slipper fri af det her, uddyber Ulla-Margrethe Hansen fra foreningen 4534, der står bag initiativet og som med hjælp fra lokaldemokratiudvalgets Genstartpulje nu er i fuld gang med at realisere projektet.

- Ideen og håbet er, at forskellige grupper, foreksempel foreninger eller skolerne i Hørve og Vallekilde har lyst til at klæde dukkerne på. Målet er, at de skal have ny påklædning cirka hver 14. dag, uddyber Ulla Margrethe Hansen videre, mens hun pakker et sæt sommertøj i - næsten - børnestørrelse ud af en kuffert.

- Der skal nok lige en sikkerhedsnål eller to i ryggen, så passer den fint. Og så må jeg nok hellere se om jeg kan finde en sommerhat til hende, for jeg har ikke rigtig tænkt på parykker, griner hun.

Lige nu er det fra hendes eget klædeskab mannequinerne har fået tøj på kroppen, men hun fortæller, at der er indledt dialog med blandt andet Vallekilde-Hørve Friskole.

Men alle kan byde ind, og hun håber at mange vil komme forbi for at se, om der nu er skiftet ud og måske selv byde ind med, hvad de drømmer om at lave, når corona ligger bag os.

- Nu bliver der jo ikke nogen gymnastikopvisninger i år, så måske nogen kunne have lyst til at klæde dukkerne på til en opvisning. Det hele er sådan lidt ad hoc. Sådan er det jo med meget for tiden, konstaterer hun.