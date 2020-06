Se billedserie - Jeg maler oplevelser, fortæller Bonna Siff Jensen, en af initiativtagerne til udstillingen »Kunst på havnen«. Foto: Torben Andersen

Udstiller på havnen i Nykøbing

Odsherred - 12. juni 2020 kl. 17:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

nykøbing: - Vi har haft travlt i de sidste 14 dage, for beslutningen om at udstille er ret ny.

Bonna Siff Jensen smiler, mens hun viser rundt i bådhallen på Korvetvej på Havnen i Nykøbing. Flere kunstnere er i gang med at hænge billeder op, så alt kan være klar til åbningen i morgen kl. 11.

22 kunstnere, de fleste malere, deltager i udstillingen »Kunst på havnen«. Initiativtagerne kommer fra et hold, der mødes hver mandag i det tidligere venteværelse på stationen i Nykøbing, hvor foreningen AKIO - Aktive Kunstnere I Odsherred - har lokaler.

- AKIO plejer at udstille om sommeren i den store hal ved siden af bådhallen. AKIO besluttede tidligere på foråret, at man ikke ville udstille i år på grund af corona-situationen. Det var vi kede af på mandagsholdet, hvor vi havde været i gang hele vinteren for at udstille om sommeren, så vi gik selv i gang med at finde et lokale, hvor vi kunne udstille, fortæller Bonna Siff Jensen, som fortsætter:

- Vi fik heldigvis lokalet her, og i løbet af 14 dage har vi fundet flere kunstnere, som gerne vil udstille med kort varsel.

Hun glæder sig over, at kunstnere har haft et fantastisk samarbejde.

- Vi har gjort meget for at gøre opmærksom på udstillingen, blandt andet med plakater og ved at være på Facebook. Vi har heldigvis erfaringer fra AKIO's udstillinger at trække på, men det har været fascinerende at opleve, hvordan mennesker på kort tid kan gå sammen om én ting, siger Bonna Siff Jensen.

Udstillingen har åbent hver dag kl. 11-17 frem til den 23. august. Corona-situationen betyder, at der ikke bliver holdt nogen fernisering.