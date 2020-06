Udsolgt til populært plantage-løb

- Vi er lykkelige for at vi har fået udsolgt. På grund af corona-situationen havde vi skåret deltagerantallet ned til 500, men hvis myndighederne hæver antallet for forsamlinger, er vi selvfølgelig klar med ekstra billetter, siger formand for Odsherred Løberne, Michael Aagaard Jensen, der har i hvert fald 150 ekstra løbsnumre klar, hvis myndighederne giver lov.