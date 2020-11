Foto: Per Christensen

Lord Sivas koncert blev livestreamet til fem skoler i Nordvestsjælland, hvor eleverne sad i klasselokaler og lyttede med. Foto: Per Christensen

Udsolgt i kageboden: Lord Siva gav koncert

- Der er 10 sekunder, til koncerten begynder, lyder det fra lærer Alf Theilgaard. Eleverne i 1. a myldrer ind. Officielt skulle de have dansk, men i dag står der koncert på skemaet. Fem skoler i Nordvestsælland er gået sammen om at købe den landskendte rapper Lord Siva til en koncert, som livestreames fra et studie i København og ud til alle elever på ungdomsuddannelser i Kalundborg, Holbæk. Fårevejle og Asnæs.