Udskyder virtuelt byrådsmøde

I Odsherred Kommune var planen, at der i næste uge skulle holdes et virtuelt byrådsmøde.

Men den ide bliver nu udskudt, for ifølge borgmester Thomas Adelskov (S),

er det ikke nødvendigt at byrådet godkender de sager som kommunens børne- og uddannelsesudvalg samt økonomiudvalg har behandlet.

I stedet, og hvis der ikke opstår hastende sager før, er det nu planen at der først holdes et - virtuelt - byrådsmøde den sidste tirsdag i april.