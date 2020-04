Udskyder skolestart for de mindste

Første skoledag er et vigtigt skridt i livet for de fleste. I Odsherred Kommune har man i flere år valgt at lade de små nye få en forsigtig skolestart den 1. maj, hvor de kunne nå at lære kammeraterne, lærere og skolen at kende, så skolestarten efter sommerferien ikke blev helt så overvældende.