Udsigt til samarbejde om hesteturisme

En arbejdsgruppe i regi af Odsherreds Rideklub har siden 2015 arbejdet for at få skabt sikre ridestier mellem statsskovene i Odsherred. Gruppen har sammensat et strategidokument, hvor de peger på hesteturisme som parameter for bedre rideadgang, bosætning, nicheerhverv og landdistriktsudvikling. Odsherred Kommune har nu efter længere sagsbehandlingstid kvitteret for modtagelsen af det ni sider lange strategidokument og rådet arbejdsgruppen til, at de er aktive i den kommende proces med henblik på at komme med i den kommende planstrategi og kommuneplan.

Ridning på strandene

- Der er så mange muligheder for nicheerhverv indenfor hesteturisme. Hesteterapi, B&B, udlejning af heste eller bokse til sommerhusejere med heste. Det ville også være rart, hvis vi kunne opnå et lokalt kompromis, hvor ryttere måtte ride på strandene på bestemte tidspunkter i sommerhalvåret f.eks. ind til klokken 10 om formiddag og igen om aftenen. Det vigtige er, at vi hestefolk i Odsherred, som bare gerne vil ud at ride tur eller eventuelt har et produkt at tilbyde i relation til heste, får synliggjort vores fælles sag og taler sammen. Vi skal ud og ride nogle ture, så folk uden hest kan se, at der er et potentialet i hesteturisme, men det kræver at vi samarbejder bredt, siger Nina Lemkow.