Det nyudnævnte erhvervsudvalg i Odsherrd Kommune havde fra start alene mænd som medlemmer. Det laver Venstre nu om på, ved at udpege Hanne Pigonska som afløser for Helge Fredslund. Foto: Per Christensen

Udnævnte kun mænd til erhvervsudvalg: V, det var en fejl

»Det er et cadeau til Gitte, for før hun gjorde opmærksom på det. Jeg må bare indrømme, at vi ikke havde tænkt over det, før Gitte råbte op. Vi har i Venstres byrådsgruppe to fuldt ud kvalificerede kvindelige medlemmer, og nu har vi så valgt at Hanne Pigonska afløser Helge Fredslund, for det er ikke rimeligt at der kun sidder mænd i udvalget. Det er en fejl som vi tager på vores kappe, og jeg håber, at også Odsherred Erhvervsforum vil se på om ikke de også kan finde kvindelige medlemmer. Hanne Pigonska har i mange år drevet selvstændig virksomhed og er dermed fldt kvalificeret til opgaven,« siger han.