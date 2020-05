Udligningsjubel i Odsherred

78 nye millioner kroner over tre år. Det kommer den nye politiske aftale om udligningsreform til at betyde for Odsherred Kommune, og borgmester Thomas Adelskov (S), har svært ved at få armene ned af begejstring.

»Det her understreger det jeg har turneret med i flere år på Christiansborg, at udligningen har været helt urimelig. Nu får vi en langt mere rimelig udligning, set med Odsherred briller, og det glæder mig meget,« siger han.

Også Venstres gruppeformand i Odsherred Kommunes byråd, Mathias Hansen, er begejstret over de mange nye kroner, og han glæder sig over, at de mange nye kroner vil give mulighed for at opstarte en række kommunale anlægsopgaver.