Efter den store brand fredag den 8.oktober, på fabrikken i Egebjerg, er der opstået fysisk konfrontation mellem fabrikkens udlejer og og lejeren fra den brændte del af fabrikken. Foto: Mie Neel

Udlejer anholdt efter drama på brændt fabrik

Odsherred - 19. oktober 2021 kl. 06:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Politiet måtte lørdag eftermiddag tilkaldes til en batalje på Waste Plastic Upcylings, WPU, fabrik i Egebjerg. Ifølge Nordvestnyts kilder var en medarbejder fra WPU tilstede ved brandtomten for at afhente nogle styringsenheder fra fabrikkens produktionsanlæg.

Her mødte han ejendommens ejer, der mente, at medarbejderen måtte være i færd med at stjæle fra området.

beskyldt for tyveri Ifølge avisens kilder var der tale om, at der blev taget kvælertag på medarbejderen, men hos Midt- og Vestsjællands politi kan man alene bekræfte, at de lørdag ved 13-tiden blev kaldt til fabriksområdet, og at de i et par timer havde udlejeren anholdt på grund af korporlige uenigheder.

Ifølge politiet var der tale om skærmydsler, hvor udlejeren mente, at lejerens repræsentant var ved, uretmæssigt, at afhente ting, der kunne være relevante ved efterforskning eller forsikringsmæssig stillingtagen til eksplosionsbranden fra fredag den 8.oktober, og uenighederne resulterede i, at de to kom i fysisk klammeri, og det resulterede i, at lejerens repræsentant måtte en tur på skadestuen, mens udlejeren blev anholdt .

Undersøges for vold Bataljen skulle angiveligt være en kulmination på en række konfrontationer de to parter imellem, og ifølge politiet efterforskes sagen som en voldssag.

- Nu skal vi prøve at få klarlagt omstændighederne, undersøgt om der var andre vidner til stede og så tager vi stilling til, hvad der skal ske derefter, siger Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands politi.