Det er blevet populært at lægge til kaj i lystbådehavnen på Odden.

Udlejede bådpladser tæt på grænsen

Odsherred - 21. maj 2018

Fiskehandlen, restauranterne, renoveringen af auktionshallen, sommerfesten Odden Sætter Sejl og Makrelfestivalen i august er med til at skabe liv og stemning på havnen på Sjællands Odde, og det kan mærkes på havnekontoret på havnen, hvor man nu har nået grænsen for, hvor mange fastliggerbåde der kan være i havnen.

Faktisk er havnen blevet så populær en destination, at antallet af udlejede faste bådepladser nu er på 150 af de i alt 200 pladser og dermed tæt på grænsen, for der skal også være plads til de mange gæstesejlere, som i sæsonen kommer forbi en dag eller to.

Det oplyser havnefoged­assistent ved Odsherred Havne Klaus Høholt Larsen.

Ser man på omsætningsmulighederne og indtjening, så er det en bedre forretning for Odsherred Havne at have fast udlejning af bådpladserne.

- Til gengæld er der mere omsætning for forretningerne på havnen ved også at have de mange gæstesejlere, der bliver en nat eller to, fortæller Klaus Høholt Larsen i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun fra vandsiden, Odden Havn oplever øget interesse. Også tidligere lystsejlere, som har skiftet båden ud med en autocamper, bruger havnearealet i stigende grad.

Derfor bliver autocampering-området nu udvidet.

- Vi flytter nu pladsen for autocampering fra pladsen ved siden af den nedlagte redningsstation til en nyanlagt grusplads ved siden af shelterne og saunaen ved Biggas Bro, oplyser havnefogedassistenten. Den gamle autocamperplads er i stedet blevet til vinteropbevaringsplads for lystbådene.