Udlånt af Folketinget: Kendt kunstners malerier rulles på paprør og løftes gennem vindue

- Det bliver noget af en øvelse at få de store malerier indenfor på kunstmuseet. De er for store til at komme gennem døren, så det bliver noget med at tage et vindue ud og rive en skillevæg ned. De måler 230 centimeter i højden og er endnu bredere, fortæller museumsleder Britta Tøndborg.