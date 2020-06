Direktør for Nordisk Center for Lokale Fødevarer, Jesper Zeihlund sætter ord på de tendenser i fødevarebranchen, som corona-krisen har fremskyndet med 5-10 år.

Udgiver bog om fødevaretrends under corona

Odsherred - 01. juni 2020

Covid-19 vendte på et splitsekund op og ned på livet for mennesker over hele kloden, og det gik op for mange, hvor sårbar forsyningskæderne kan være i et moderne samfund. Det har man også mærket hos Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) i Odsherred, fortæller direktør Jesper Zeihlund, som snart barsler med en bog om de tendenser i fødevarebranchen, som coronakrisen har ført med sig.

- Det er en udvikling, der under normale omstændigheder ville have taget 5-10 år, som nu er sket på tre måneder. Der er helt klart kommet et stærkt fokus på at støtte lokalt og købe lokale fødevarer. Det har især gårdbutikkerne kunnet mærke. Og de producenter, der leverede til restauranterne, har skullet finde ud af, hvem der så skulle spise deres salat. Her kommer de private forbrugere ind i billedet, fortæller han.

- Jeg tror, at hver gang, der er en krise, der skaber utryghed, så dukker nostalgien op - og behovet for selv at dyrke noget, man kan overleve af, hvis sirenerne lyder, fortsætter Jesper Zeihlund.

Bogen udkommer i juni og har sit udgangspunkt i erfaringsinterviews med forskellige dele af fødevarebranchen og lægger et fremadskuende snit i sit fokus.

- Jeg synes, der mangler en plan for fødevareforsyningen, når grænserne lukker. For det kan jo ske igen, siger han.mani