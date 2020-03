Udfordringer på stribe for lille teater

- Vi er stærkt udfordret lige nu. Det er som at være i et limbo på alle områder. Det er enormt svært at tage beslutninger og langtidsplanlægge, fordi der er så mange usikre faktorer. Under normale omstændigheder skulle vi være klar med det næste sæsonprogram og være i gang med arbejdet med åbningsforestillingen, men det hele er sat på standby, siger en frustreret teaterleder Simon Vagn Jensen.