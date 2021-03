Ung i Odsherred har udfordret egnens unge til at gå så mange kilometer - hver for sig - som muligt fremtil 5. april. Målet er at nå til Paris. Foto: Helene Nielsen

Udfordrer unge til at nå Paris før påsken slutter

Ung i Odsherred har udfordret egnens unge til at finde kilometertælleren frem. Frem til den 2.påskedag den 5. april vil Ung i Odsherred se, hvor langt de kan komme under kampråbet »Gå væk Corona«.

Hver dag kan unge deltage ved at sende data på hvor langt de har gået - hver for sig - til Ung i Odsherred, som allerede nu - få dage inde i udfordringen er nået 241 kilometer af de 990 kilometer, der er til Paris, som er målet.

Ideen kommer egentlig fra de unge selv, som UiO opdagede var begyndt at gå lange ture under corona-nedlukningen, og fortalte om det på det sociale netværk TikTok i en tid, hvor skærm-trætheden er mærkbar og hvor mulighederne for at få rørt sig i motionscentre eller idrætsforeninger, har været stærkt indskrænket.