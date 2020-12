Udfordrede unge lærer at slukke ildebrande

Kadetterne får på det halve år et grundigt indblik i hvad det vil sige, at være brandmand. De lærer at slukke ildebrand, men skal også lære at gå på stiger, rulle slanger ud, førstehjælp og en masse andre ting, som en brandmand skal kunne. Det er instruktører fra Vestsjællands Brandvæsen, som underviser kadetterne på Nykøbing Brandstation hver onsdag fra klokken 13 til klokken 17.

- Brandkadetterne kan søge fra 6. klasse, og vi udvælger gerne en del af dem, som har noget med i bagagen. Det vil sige elever, som måske har diagnoser og er udfordret i hverdagen. Elever som trænger til et løft, fordi de måske ikke shiner så meget i skolen. Nogen af dem har et kæmpe ønske om at blive brandmænd. Andre har bare brug for et boost i hverdagen, siger Laura Marie Trudsø.