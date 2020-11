Udendørs fitness til en mio. kr. - på tværs af generationer

Se billedserie Det nye udendørs fitness-anlæg »Generations Fitness« etableres med tre mellem-stationer på den østlige side af Borren - Højby Idræts og Kulturcenter. Med front mod fodboldbaner, løbesti og skaterbane. Projekt-tegning

Odsherred - 03. november 2020 kl. 11:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

De er gode til at skaffe fonds-midler i Højby i Odsherred.

Først til Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter og til den kunstneriske udsmykning i centret, samt til fitness-centret Borren Motion.

Nu til et nyt, udendørs aktivitets-anlæg kaldet »Generations Fitness«.

Her kan borgere - fastboende og landliggere - på tværs af generationer og ambitions-niveau, forenings-medlemmer og foreningsløse, træne sammen.

Udendørs - med god afstand - i en corona-tid.

Nordea-fonden har givet 710.814 kr. fra »Her bor vi«-puljen.

Desuden støttes projektet med 190.000 kr. fra Odsherred Kommunes erhvervspakke (corona-midler).

Højby Skole har sat 50.000 kr. af til projektet, og Højby Idræts Ungdomsfond (nu nedlagt og midlerne overgået til Samarbejdsudvalget i Højby) støtter med 75.000 kr. Samlet beløb 1.025.814 kr.

Penge nok til at etablere et fitness-anlæg med tre mellem-stationer på den østlige side af Borren - Højby Idræts og Kulturcenter. Med front mod fodboldbaner, løbesti og skaterbane.

I den nordlige del etableres et multifunktionelt »Street Work Out«-område med stativer, så alle aldre kan træne styrke, puls og udholdenhed.

Mod syd et »Stay Fit«-område for den ældre del af befolkningen med træning og vedligeholdelse af styrke, balance og kredsløb med redskaber, som stimulerer kendte bevægelser og situationer i hverdagen.

Der er også indlagt et område med muligheder for leg og bevægelse for børn.

I forbindelse med etablering af fitness-anlægget skal der graves et stykke græs af og opbygges et område med underlag af stabilgrus og en fjedrende, vejrbestandig gummi-belægning.

Ella Nyholm, formand for Borren Motion, håber, at anlægsarbejdet kan gå i gang til december.

- Vi regner med, at det vil tage to-tre måneder at anlægge, så måske sidst i februar, alt afhængig af vejret, kan det være klar, siger Ella Nyholm.

- Vi laver en investering til byen, som alle, der har lyst, kan komme og bruge.

- Det her handler om at få borgere og sommerhusgæster til at være fysisk aktive, siger Ella Nyholm.

Det nye udendørs-fitness-anlæg er som designet til en corona-tid, hvor der kan være smitte-risiko i indendørs fitness-centre, og mange føler sig utrygge.

- Jeg er så glad for, at det nu er lykkedes at samle alle pengene sammen til »Generations Fitness«. Det var meget bevægende, da jeg fik beskedent, siger Ella Nyholm.