Udendørs fitness-anlæg til en mio. kroner klar til indvielse

Fitness-anlægget består af et multifunktionelt »Street Work Out«-område med stativer til at træne styrke, puls og udholdenhed; et »Stay Fit«-område for ældre til træning og vedligeholdelse af styrke, balance og kredsløb - og et område til leg og bevægelse for børn.