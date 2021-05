Se billedserie »Kok-amok« er et af de meget efterspurgte kurser hos DUI-Leg og Virke i Odsherred.

Send til din ven. X Artiklen: Uden tag over hovedet: Forening Håber på en halv million til klubhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uden tag over hovedet: Forening Håber på en halv million til klubhus

Odsherred - 15. maj 2021 kl. 14:19 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi har boet i en sportstaske i to år, og det kan man godt blive lidt frustreret over, siger Tina Glisbo, som er afdelingsformand for foreningen DUI-Leg og Virke i Odsherred, som arbejder med at lave aktiviteter for udsatte børn og unge.

Foreningen har været tilknyttet Odsherred i to år og har godt 70 medlemmer.

- Odsherred Kommune lader os låne lokaler, men det bliver lidt kompliceret af, at vi aldrig kan lade tingene stå til næste gang, så vi som undervisere må have kagegrej, brætspil, neglegrej og alt muligt andet pakket ned i bagagerummet. Du skulle se min kælder. Den er pakket til bristepunktet, siger Tina Glisbo.

DUI-Leg og virke har eksisteret siden 1905 og blev etableret som et alternativ til spejderbevægelsen. Den bygger på arbejderbevægelsens principper - uden at der er tale om en partipolitisk organisation.

- I Odsherred tager vi os især af udsatte børn og unge. Men at være udsat er et meget vidt begreb. Det handler ikke om, at der er få eller mange penge i hjemmet, eller at man er den dygtigste eller måske ikke den dygtigste i skolen. Alle børn og unge kan have deres egne grunde, og så kan de have glæde af at komme med til nogle af vores aktiviteter, siger Tina Glisbo.

Foreningen håber nu på at komme i betragtning til Nordea Fondens »Her bor vi-pulje«, som fra den 23. september deler 50 millioner ud til lokale projekter med velgørende formål.

- Vi vil søge om 500.000 kroner, og for de penge tror jeg godt, vi kan bygge et træhus eller købe et ældre hus, som vi så kan gå og sætte i stand, siger hun.

Hun fortæller, at andre DUI-Leg og Virke-afdelinger har fået lokaler af de respektive kommuner, så hun håber derfor også, at Odsherred Kommune vil hjælpe til med at betale for huslejen i et eventuelt klubhus.

- Vi har fået lov til at låne FDF-hytten i Nykøbing. Den er jeg lidt misundelig over. Det er lige sådan er sted, vi ville elske at have til vores børn og unge. Et sted, hvor de kunne have DUI-hatten på og tage ejerskab for deres sted. Samtidig kunne vi bruge det til opmagasinering af alle de materialer, vi bruger til alle vores aktiviteter, siger Tina Glisbo.