Udeblevne vidner forsinker retsmøde

To vidner mødte ikke op ved tirsdagens retsmøde ved retten i Holbæk, som derfor lagde ud med at holde over en times pause.

Der er tale om et nævningeting, hvor en 21-årig mand fra Søborg er tiltalt for, sammen med to ukendte medgerningsmænd, at have begået et hjemmerøveri på en adresse i Højby tilbage i februar i år.