U12-drengenes træner er sej og sjov

Da han stod midt i den ring, som hans U12-drenge havde slået om ham, kunne man se, hvordan drengene så op til ham og glædede sig over, at kunne hylde ham som modtager af årets Ungekulturpris.

- Jeg blev træner for at gøre en indsats for drengene og gøre dem glade og gøre dem bedre. Da jeg var på deres alder, elskede jeg selv, at der var en ung gut, der ikke var ens far, at se op til.