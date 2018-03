Se billedserie En 19-årig mand fra Lithauen viste ikke megen respekt for retten, da han som tiltalt i en straffesag flere gange fniste , grinte og afbrød og dommeren måtte irettesætte ham. Foto: Marianne Nielsen

Tyvetrio kom med bus fra Lithauen

Odsherred - 21. marts 2018 kl. 10:02 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da tre unge mænd i november ankom til den nedslidte ejendom på Stenstrupvej ved Højby med bus fra Lithauen, var det med lovning om arbejde hos en bondemand.

Men kort før ankomsten, meddelte deres kontaktperson dem telefonisk, at der ikke var noget arbejde og heller ikke noget sted, hvor de som lovet kunne bo. Men da var de allerede ved at være fremme, og de valgte derfor at bryde et vindue op og tage ophold i boligen. Sådan forklarede den 19-årige unge mand, O, som sammen med en 21-årig mand, L, var tiltalt ved Retten i Holbæk for syv indbrud og våbenbesiddelse. Den tredje mand fra bussen blev også anholdt og sigtet, men hans sag behandles særskilt.

Mandag var de assisteret af en tolk og forklarede sig overfor dommer Pernille Corfitzen og to domsmænd.

De fortalte, hvordan arbejdsløsheden havde fået dem til at begå indbrud for at skaffe kontanter, der kunne finansiere returrejsen til Lithauen.

- Vi er jo ikke kvinder, og kan derfor ikke gå på gaden, så vi måtte stjæle, lød begrundelsen fra den 19-årige.

Både han og den 21-årig erkendte de syv indbrud de var tiltalt for, mens L nægtede sig skyldig i at have stjålet og været i besiddelse af våben.

Under afhøringen af vidner og gennemgang af dokumenterne i sagen, måtte Pernille Corfitzen flere gange give O en reprimande fordi han fniste, grinte og afbrød.

Hans opførsel var langt over det acceptable og derfor sendt ind i et tilstødende lytterum og blev sendt tilbage til arresten med besked om at vise mere respekt for retten, når den genoptages torsdag formiddag.

