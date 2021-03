Tyveri af isbjørn: Derfor holder revy top secret omkring nye numre

Se billedserie DragsholmRevyen kørte i 2007 et nummer med tre klimabevidste pingviner - Holger Perfort (tv.), Brian Kristensen og Bente Eskesen. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 02. marts 2021 kl. 15:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den 5. marts mødes det lille hold bag DragsholmRevyen i Nykøbing Sjælland til idé- og planlægningsmøde hos instruktør Jakob Fauerby.

Ud over instruktøren består holdet af revydirektør Bente Eskesen, skuespiller Susanne Breuning og kapelmester Niels Bugge.

Revyen, med titlen »Mens legen er go...« får premiere på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland den 1. juli, og det er den sidste omgang revy.

Bente Eskesen har netop valgt at sige stop, mens legen er god.

- Vi er allerede godt i gang med planlægning og tekster, siger Bente Eskesen.

Mere vil hun ikke røbe - resten er top secret.

- Jeg skal ikke have sagt noget. Man skal passe på de andre revyer. De snupper idéerne og gør dem til deres egne, siger Bente Eskesen efterfulgt af et skraldgrin.

Hun tænker specielt på en episode fra den første udgave af DragsholmRevyen tilbage i 2007, hvor hun betalte dyre lærepenge og erfarede, at man skal holde mund med sine revyplaner.

- Vi havde jo alle de mange klimakonferencer, så jeg fik idéen med, at der skulle komme en ulykkelig isbjørn forbi og fortælle om klimaproblemerne. Jeg lånte et fedt isbjørne-kostume på Teatret Svalegangen i Aarhus, og Jesper Malmose gik i gang med at skrive tekst.

- Pludselig en dag spurgte han, om jeg var klar over, at en anden tekstforfatter var i gang med et revynummer med en isbjørn til en anden revy. Det er da løgn, sagde jeg.

- Det viste sig oven i købet senere, at det var én af mine venner, der havde talt over sig. Det er jo helt sikkert ikke noget med at ville stjæle fra andre. Man lader sig inspirere, og så lige pludselig er det havnet i et revy-nummer. Men - det rokker jo ikke ved, at man er nødt til at være virkelig forsigtig i branchen, siger Bente Eskesen.

Tilbage til 2007: Hun gik ind og ændrede sit isbjørne-nummer, så det i stedet kom til at handle om tre klimabevidste pingvinger, der var kommet hele vejen fra et optøet Antarktis for at give odsingene deres syn på global opvarmning.

Tre skuespillere i pingvin-dragter - Bente Eskesen, Brian Kristensen og Holger Perfort.

Sidstnævnte var kendt for sin rolle som Postgaardens stramme overtjener Olsen i »Matador«. Hvor han også var i sort og hvidt - en anden form for »pingvin-tøj«.

Og det før nævnte isbjørne-kostume gik ikke til spilde.

- Jeg tog det på, da jeg besøgte min mor på plejehjemmet i Kirke Hyllinge. Det kom der meget sjov ud af. Nogle af dem blev lidt bange, indtil jeg tog isbjørnehovedet af. Mor syntes, det var så sjovt, fortæller Bente Eskesen.