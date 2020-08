Tyveknægtene går uden om erhvervslivet, hvorfor vides ikke

De præcise tal vil politiinspektør Michael Rasmussen, fra Midt- og Vestsjællands politi, ikke ud med, for politikerne skal have dem før offentligheden, men tendense er klar.

»I første halvår har udviklingen af indbrud i sommerhuse været en anelse stigende, holdt sig jævnt i private boliger mens vi henover de seneste tre år har oplevet et markant fald i erhvervsindbrud, også i sommermånederne, og det kan måske skyldes, at der har været flere mennesker tilstede, og hvis der er noget tyveknægte normalt ikke bryder sig om, så er det at der er publikum på, men hvorfor indbruddene ikke er dalet i sommerhusene, det kan jeg ikke svare på,« siger han.