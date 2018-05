Se billedserie Birgit Hansen fandt det døde lam, da hun onsdag morgen skulle ud og se til de får og lam som hun passer på sin gård på Odden. Privatfoto

Tyve trådte lam ihjel

Odsherred - 24. maj 2018

Det lille sortpelsede lam lå død og lemlæstet, da Birgit Hansen, fra Odden, onsdag morgen kom ud for at se til de får og lam som hun passer på sin ejendom på Oddenvej 250. Samtidig kunne hun konstatere at et får og et lam natten mellem tirsdag og onsdag er blevet stjålet.

Tyveriet og ikke mindst det døde lam frustrerer Birgit Hansen, der har meldt sagen til politiet.

»Fårene bor i en stor gyllebeholder, der er foret med halm, og tyvene må være kommet ind i løbet af natten, for selv ikke vores fire hunde har lagt mærke til noget. Jeg tror, at fårene er blevet overrasket mens de sov, og i den tumult der så er opstået er det nu døde lam blevet trampet ihjel. Jeg ved ikke hvem der har stjålet dyrene, men det er tydeligt at de har kørt en bil ind over græskanten,« siger hun til Nordvestnyt.

Midt- og Vestsjællands politi har været ude og udnersøge tyveriforholdene af fåret og lamet, der tilhører en 54-årig mand fra Odden, og Martin Bjerregaard, fra politiet, opfordrer folk til at give besked til politiet, hvis de kender til sagen.

- I fårefolden var der et dødt lam uden synlige skader, og et andet lam havde af ukendt skader en mindre kvæstelse ved det ene øre. De omhandlede får havde alle sort pels. Politiet fandt ikke spor efter tyven, de rhavde uhindret adgang til fårefolden, eller årsagen til, at lammet var dødt. Derfor ønsker politiet oplysninger fra borgere, der måtte have set noget mistænkeligt ved fårefolden i perioden fra tirsdag aften til onsdag formiddag, hvor tyveriet blev anmeldt, siger han.