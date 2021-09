Tyv stjal waders og værktøj

På Ebbeløkke Strandmosevej har tyven først forsøgt sig ved havedøren uden resultat. Det afslører to kraftige mærker efter brug af værktøj. desværre lykkedes det tvyen at komme ind ad et soveværelsesvindue efter at have fået brudt vinduesrammen op. Med sig har den langfingrede fået et tv og en bunke børne dvde, en radio, nogle flasker spiritus, et lammeskind, en pude nogle sodavand og et par waders.