Tyv blev voldelig

Af Torben Andersen

Lørdag kl. 09.40 anmeldte en 52-årig mand fra Højby, at han havde overrasket en fremmed mand i sit haveskur på Perikumvej, hvor manden var mistænkt for at have lavet et indbrud. Da den fremmede mand var blevet opdaget i skuret, havde han slået ud efter anmelderen med et redskab, men anmelderen fik værget for sig med en arm, så han slap med mindre overfladiske skrammer.