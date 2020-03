Tyskerne mangler i Odsherred

- Som udgangspunkt er corona en katastrofe for turisme-erhvervet. Alle vores attraktioner er lukket helt ned. De sommerhuse, der var lejet ud i påsken, var i vid udstrækning udlejet til tyske turister, som plejer at komme. De kommer ikke nu. Et lille positiv tendens er dog, at vi kan se en stigning i bookinger fra danskere. Inden for den sidste uges tid har langt flere danskere booket et sommerhus, formentlig havde nogle af dem planlagt en rejse sydpå i påsken. Det kompenserer en smule for de udlejningssommerhuse, som skulle være fyldt med tyskere i påsken, siger Jens Müllers, som fortsætter: