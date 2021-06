Se billedserie Geopark Harz besøgte i denne uge Geopark Odsherred. Torsdag var man forbi Solvognens Fundsted. På billedet ses blandt andre geopark-direktør Morten Egeskov (tv.) og lederen af den tyske geopark, Christiana Steinbrügge (med røde sko). Foto: Torben Andersen

Tysk delegation så nærmere på geoparken

Odsherred - 25. juni 2021 kl. 09:41 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Den tyske Geopark Harz, oprettet i 2002, er som Geopark Odsherred godkendt af Unesco, men er betydeligt større. Men alligevel fik den delegation, som i denne uge har besøgt Geopark Odsherred mange værdifulde indtryk med sig hjem.

Det forsikrede lederen af Gepark Harz af Geopark Harz, Christiana Steinbrügge, da delegationen torsdag middag besøgte Solvognens Fundsted. Forinden havde den set Besøgsmarken på Lammefjorden, Odsherred Kunstmuseum, Geokids og Højderygstien, Korevlerne og Dragsholm Slot.

- Vi er meget begejstrede. Vi har set nogle helt fantastiske steder og har fået mange interessante informationer. Geoparken her er rigtig godt indrammet, og det er virkelig imponerende, hvor godt udviklet geoparken er, sagde Christiana Steinbrügge, som fortsatte:

- Vi er ikke mindst begejstret for filosofien i geoparken. Selve den idé at forbinde landskab, kultur, kunst og lokale fødevarer er virkelig meget imponerende.

Geopark Harz har rigtig mange interessenter, der skal arbejde sammen.

- Vores geopark går hen over forskellige kommuner, og det er ikke altid nemt at samle alle under én hat. Det er sikkert nemmere i Geopark Odsherred, hvor man er tættere på hinanden, sagde Christiana Steinbrügge, som også fremhævede Geopark Odsherreds brug af info-punkter.

- Vi kan her lære, hvordan geoparkens temaer står i forbindelse med hinanden, sagde hun.

Direktør for Geopark Odsherred Morten Egeskov oplyste, at han også har fået tilbagemeldinger om, at de tyske gæster var begejstrede for den sammenhæng, der er i Geopark Odsherred.

- Hvis de er misundelige over noget, så er det nok, at vi er én kommune, én geopark og snart også én turistorganisation, og at vi har et tæt samarbejde med for eksempel museerne. De har rigtig mange strukturer, myndigheder og organisationer, der skal arbejde sammen, sagde Morten Egeskov.

Geopark Odsherred sendte i 2019 en delegation til Geopark Harz.

- Vi kan blandt andet lære af deres gode formidling og deres skiltning, sagde Morten Egeskov.