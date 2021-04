Typehus-firma roser byggesagsbehandlingen

EBK Huse, et af landets største typehusfirmaer, roser Odsherred Kommune for straks-sagsbehandling af byggeansøgninger. Privatfoto Foto: LERGAARD.COM

Odsherred - 07. april 2021 kl. 20:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der er godt gang i byggeriet i disse år. Det mærker man også hos et af landets største typehusfirmaer inden for sommerhusbyggerier, EBK Huse i Slagelse. Firmaet har haft gang i en del byggeansøgninger om nye sommerhuse til behandling hos byggesagsafdelingen i Odsherred Kommune, og i gennemsnit har sagsbehandlingstiden været på 16,43 dage pr. byggeansøgning.

- Det er vi absolut fuldt ud tilfreds med, siger tegnestuechef Michella Maria Thagaard Uglebæk-Plum hos EBK Huse i en pressemeddelelse fra Odsherred Kommune.

Hun oplyser, at i de tilfælde, hvor der har været tale om dispensationssager, har sagsbehandlingstiden i gennemsnit været på 10 uger, hvilket er helt normalt.

- Vi har oplevet en stigende efterspørgsel på sommerhusbyggerier det seneste års tid, nærmest en fordobling, og vi opfører over 200 sommerhuse rundt om i hele landet om året, tilføjer tegnestuechefen.

Hun oplyser, at ikke alle kommuner har straks-sagsbehandling som i Odsherred, og at kommunen derfor udmærker sig ved en meget hurtigere sagsbehandling end flere andre vestsjællandske kommuner.

Odsherred Kommune har udarbejdet et koncept der hedder straks-behandling. Straks-behandling er et begreb, der er indført for at tilgodese »Den gode ukomplicerede ansøgning«, hvor ansøger selv udfører alt det indledende arbejde.

Straks-sagsbehandling in- debærer, at byggesagen ikke kræver nogen dispensation, og alt påkrævet materiale bliver indsendt digitalt fra første færd, således at der ikke skal bruges tid på efterfølgende at rekvirere manglende dokumenter. Er byggesagen fuldt oplyst ved ansøgningen, kvitterer kommunen med en byggetilladelse inden for to uger.

- Vi fremskaffer samtlige ønskede dokumenter og sender dem via Byg og Miljøportalen til kommunen. Alligevel kan der være behov for en dialog undervejs i byggesagsbehandlingen, og her må vi så bestille tid for en samtale med sagsbehandleren i kommunen, men vi kunne da godt ønske os muligheden for at kunne ringe direkte til kommunen for at få en dialog, når der er behov for det, siger Michella Maria Thagaard Uglebæk-Plum.

Kommunen har et krav om, at byggeansøgningen ved straks-behandling skal indeholde jordforurenings­attest, kommuneplanramme og straksbehandlingsskema, og EBK Huses tegnestuechef ser gerne, at dette sløjfes for at gøre sagsbehandlingen nemmere og hurtigere for firmaet.

- Bygningsreglement 18, som afløste BR15, har et meget større dokumentationsbehov, som også kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden i kommunerne, men som nævnt er vi udmærket tilfreds med den sagsbehandlingstid, vi oplever i Odsherred Kommune, siger hun.